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Сытник остается директором НАБУ после решения Конституционного Суда, – заявление
10:26 31.08.2020 |
Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник продолжит исполнять свои обязанности, несмотря на отмену Конституционным Судом указа о его назначении.
Об этом сообщается в заявлении НАБУ, передает БизнесЦензор.
"Несмотря на признание КСУ указа президента о назначении Артема Сытника Директором НАБУ неконстутуционным, оно не предполагает его автоматического увольнения. Закон "О НАБУ" содержит исчерпывающий перечень оснований увольнения директора Национального бюро с должности, решение Конституционного Суда среди них нет", - сказано в заявлении.
В Бюро считают, что решение КСУ о неконституционности назначения Сытника директором НАБУ является политически мотивированным.
"Принятое в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументировано разговоры об "управляемости правосудия в Украине", в том числе и в отношении принятия решений Конституционным Судом, это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости Национального бюро", - сказано в заявлении.
В НАБУ обратили внимание, что ранее КСУ уже принял ряд решений не в пользу НАБУ. При этом инициаторами этих обращений, которые имели целью ослабить способность НАБУ расследовать коррупцию, выступали фигуранты расследований НАБУ, в том числе и те, которые уже имеют статус подозреваемых или оказались на скамье подсудимых.
Как сообщалось, накануне Большая палата КСУ признала не соответствующим Конституции указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Соответствующее конституционное представление внес 51 народный депутат, их уполномоченным представителем указан близкий к Игорю Коломойскому депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.
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