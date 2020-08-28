Кулеба: Украина все контакты с белорусской стороной поставила на паузу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заморозила все контакты с белорусской стороной и таким образом выразила свою позицию относительно действий, предпринятых властями Беларуси.

"У нас сейчас, по сути, все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены ", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1".