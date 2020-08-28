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Кулеба: Украина все контакты с белорусской стороной поставила на паузу
09:53 28.08.2020 |
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заморозила все контакты с белорусской стороной и таким образом выразила свою позицию относительно действий, предпринятых властями Беларуси.
"У нас сейчас, по сути, все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены ", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1".
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