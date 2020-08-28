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Верещук о 1,2 млрд евро кредита от ЕС: деньги нам нужны, но не такой ценой
08:21 28.08.2020 |
На днях Верховная Рада ратифицировала соглашение для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от Европейского Союза. Соответствующий законопроект поддержали 248 парламентариев. Среди тех, кто не поддержал документ - народный депутат от фракции "Слуга народа", кандидат на должность столичного мэра Ирина Верещук. Свою позицию по данному вопросу она выразила в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
По ее словам, документ содержит две принципиальные противоречивости.
"Не голосуя за законопроект, я руководствовалась двумя важными, на мой взгляд, пунктами. Так, в частности, там предлагалось "расширить полномочия частных исполнителей на требования до 100 тыс. грн против любого должника. Не работа это ЕС и не может ЕС указывать украинцам, как расширять полномочия частных исполнителей по взысканию долгов с укринцев.
Заимствования нам нужны, кредиты нужны, но не такой ценой", - пояснила Верещук.
Противоречивым также является указание ЕС украинскому правительству "пересмотреть и ввести нормативно-правовую базу корпоративного управления государственных предприятий в соответствии с руководящими принципами ОЕСР", добавила нардеп.
"Иными словами это означает повысить заработные платы Наблюдательным советам, в частности - иностранцам. Я категорически против того, чтобы иностранцы, которые выступают в качестве экспертов, которые могут помочь Украине в корпоративном управлении и выйти из коррупционных схем и договорняков, получали заработные платы, которые достигают миллионных показателей", - говорит Верещук.
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