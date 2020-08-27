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Зеленский говорит, что имеет прямой диалог с Путиным «в нужные моменты»
15:27 26.08.2020 |
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным в необходимые для этого моменты.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Euronews, сообщает пресс служба Офиса президента.
По его словам, такой разговор состоялся перед введением режима тишины и соблюдения тишины в течение месяца подтверждает результативность этого диалога.
"Я не боюсь прямого диалога с президентом РФ. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность - говорить, и эти разговоры будут продвигать нас вперед в вопросе войны, надо делать. Не будем говорить - не будет результата. Я уже это точно понимаю", - отметил Владимир Зеленский.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что нормандская встреча с участием президента РФ Владимира Путина возможна до конца сентября.
Накануне стало известно, что запланирована на 28 августа встреча советников глав государств "нормандского формата" отменена из-за разногласий по итоговым документам. Сначала информацию опубликовали российские СМИ. Впоследствии в Офисе президента Украины подтвердили, что встреча на уровне советников не произойдет и "переносится в связи с командировкой советника президента Франции".
О новой дате встречи пока не сообщается.
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