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Зеленский ввел в состав СНБО Кондратюка, Шевченко, Стефанишину и Уруского
23:36 17.08.2020 |
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), сообщает пресс-служба главы государства.
Соответствующий указ №324/2020 Зеленский подписал в понедельник, 17 августа.
"Согласно документу, в состав СНБО вошли глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский", - говорится в сообщении.
Кроме того, этим же указом из состава СНБО выведены: экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер-министр Вадим Пристайко и бывший глава Нацбанка Яков Смолий.
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