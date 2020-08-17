Суд заочно арестовал экс-министра Злочевского

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий на совместной с руководителем Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) пресс-конференции.

Дело касается подозрения об организации дачи взятки руководителям НАБУ и САП в $6 млн.

"Суд избрал заочную меру пресечения - такую, как содержание под стражей - именно нашему фигуранту. Это дополнительная информация к объявлению в розыск", - сказал Холодницкий.

По его словам, следствие продолжается. "Я уверен, что мы это дело закончим в сроки досудебного расследования, поскольку доказательства собраны надлежащим образом", - отметил руководитель САП.

Злочевский объявлен в розыск 11 августа 2020 года. Согласно информации на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "розыск", Злочевский исчез 1 февраля 2018 года в Одессе. В настоящее время имеет статус скрывающегося от органов досудебного следствия. Он обвиняется по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение). Мера пресечения к нему не применялась.

Как сообщалось, 12 июня 2020 года первый заместитель начальника главного управления ГНС в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, и экс-сотрудник Государственной фискальной службы пытались передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю САП и руководству НАБУ. Предварительно их действия были квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины. 15 июня все три подозреваемых были взяты под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн. Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь шла о Николае Ильяшенко, Андрее Киче и Елене Мазуровой соответственно.

НАБУ и САП 1 июля уведомили Злочевского о подозрении в организации предоставления взятки руководству антикоррупционных органов. Предварительная квалификация инкриминируемого действия - ч.3 ст.27 ч.4 ст.369 УК. "Поскольку местонахождение указанного лица пока не установлено, уведомление о подозрении осуществлено в соответствии со ст.135, ст.278 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорилось в сообщении.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).

