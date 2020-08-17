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Кравчук считает бесперспективным требование РФ закрепить особый статус ОРДЛО в Конституции Украины
12:16 17.08.2020 |
Требование Российской Федерации о закреплении особого статуса отельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в Конституции Украины содержательно не вяжется ни с какими международными документами и не будет поддержано Верховной Радой, заявил первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук.
"Если Россия действительно считает, и это серьезно, чтобы мы внесли изменения в Конституцию, то я задаю через вас такой вопрос: каким образом демократическая страна, а мы точно идем по пути демократии, может прийти в парламент и сказать, что вы должны проголосовать за это. Я знаю, что уже три фракции ("ЕС", "Голос" и "Батькивщина" - ИФ) не будут голосовать. Я знаю точно, что часть даже депутатов от "Слуги народа", особенно мажоритарщиков, может не голосовать. Я уже не говорю, что содержательно это не вяжется ни с какими международными документами", - сказал Кравчук в интервью изданию "Сегодня", опубликованном в понедельник.
Глава украинской делегации в ТКГ также подчеркнул, что голосов за закрепление в Конституции особого статуса ОРДЛО в парламенте нет.
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