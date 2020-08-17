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В Офисе президента Украины отреагировали на освобождение «вагнеровцев» в Беларуси
08:15 17.08.2020 |
Руководство Беларуси продемонстрировало пренебрежение принципом взаимопомощи и исторической близостью украинского и белорусского народов, освободив задержанных под Минском бойцов российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", заявляют в Офисе президента Украины.
"Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеровцев", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, тот самый выбор государства, который абсолютно точно говорит о его внутренних ценностях. Оставим этот вопрос риторическим", - говорится в заявлении, обнародованном в воскресенье.
Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти идентифицировали как членов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.
Украина заявила, что задержанные принимали участие в боевых действиях на востоке страны против правительственных войск на стороне российских наемников, а 9 из них являются украинскими гражданами. Офис генпрокурора Украины сообщил, что 28 лицам, из которых девять граждане Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины). 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 человек из ЧВК "Вагнер".
Перед этим, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко вопросы, связанные с задержанием бойцов ЧВК "Вагнер". 6 августа Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными. 9 августа Лукашенко заявил, что генпрокуроры Украины и РФ не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным членам ЧВК "Вагнер".
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