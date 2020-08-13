Финансовые новости
- |
- 13.08.20
- |
- 16:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кличко на выборах мэра Киева готовы поддержать 41% определившихся с выбором, Пальчевского 9%, Попова 8% - соцопрос Центра Разумкова
15:42 13.08.2020 |
Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, 41,2% тех, кто намерен принят участие в выборах и определился с выбором, проголосовали бы за действующего мэра Киева Виталия Кличко, свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проводившиеся с 24 июля по 2 августа.
За Андрея Пальчевского готовы проголосовать 9,1% определившихся, за представителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", экс-мэра Киева Александра Попова - 8,3%, за народного депутата фракции "Слуга народа" Ирину Верещук - 6,2%, за телеведущего, представителя партии "Голос" Сергея Притулу - 5,5%.
За лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко проголосовали бы 4,6%, за экс-мэра Киева Александра Омельченко - 3,9%, за представителя "Партии Шария" Михаила Добкина - 3,2%, за народного депутата фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко - 3,1%. Остальные претенденты на пост городского головы Киева набрали бы менее 3% каждый.
2,5% из общего числа опрошенных проголосовали бы против всех, а 8,3% затруднились с ответом.
В ходе исследования методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Что в голове у нового главы НБУ. Анализ работы первого месяца Кирилла Шевченко
|НАБУ против судьи Вовка: Как борцы с коррупцией выставляют Украину на посмешище
|Насколько серьезны претензии США к экс-собственникам Приватбанка
|Дело о пяти миллиардах. Как Порошенко будет бить по Зеленскому Коломойским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко опережает Бойко - опрос
|Более 64% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным в стране - опрос
|Кличко на выборах мэра Киева готовы поддержать 41% определившихся с выбором, Пальчевского 9%, Попова 8% - соцопрос Центра Разумкова
|В Раду проходят 5 партий, у «Слуги народа» поддержка 25% - соцопрос
|Пискун насоветовал. Для чего Венедиктовой антиконституционные полномочия
|Что в голове у нового главы НБУ. Анализ работы первого месяца Кирилла Шевченко
Это интересно
|Microsoft анонсировала смартфон-книжку Surface Duo: продажи — с 10 сентября по цене $1399
|Google превращает смартфоны с Android в сеть для обнаружения землетрясений и раннего оповещения о них
|Tesla проведёт расщепление акций, сделав их доступнее для частных инвесторов
|Системы помощи водителю сбоят каждые 12 километров
|Электромобили Hyundai выйдут на рынок под новым брендом
|Мнение: Китай потеряет господство в добыче биткоина
|Facebook сформировала новое платежное подразделение