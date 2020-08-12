НАБУ объявило в розыск судей Окружного админсуда и двух экс-членов ВККС

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск подозреваемых, которые действуя в пределах преступной организации во главе с главой Окружного административного суда г.Киева, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе.

"Речь идет о главе Окружного административного суда г Киева, заместителе главы ОАСК, трех судей этого же суда и двух экс-членов ВККС. Прибегнуть к таким действиям следствие вынуждено из-за систематического неявки этих подозреваемых на вызовы детективов НАБУ для допросов (нарушение обязанностей, предусмотренных ст.42 УПК Украины) и неустановления их местонахождения", - сообщает пресс-служба НАБУ на странице в Фейсбуке.

Кроме того, отмечается, что НАБУ обратилось к Генеральному прокурору с проектам ходатайств в Высший совет правосудия об отстранении от правосудия и применению к подозреваемым мер принуждения.

В НАБУ подчеркнули, что указанные лица уклоняются от выполнения процессуальных обязанностей и скрываются от следствия с конца июля 2020 года (первые допросы были назначены на 23 июля).

"Сейчас подозреваемые вызваны на допросы 13, 15, 17 и 20 августа", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте НАБУ, в розыск объявлены: глава ОАСК Павел Вовк, заместитель главы ОАСК Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Погрибниченко и Игорь Качур, а также члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Николай Сирош и Сергей Остапец.

Всего в уголовном производстве по злоупотреблениям в ОАСК статус подозреваемых имеют 12 человек.

Как сообщалось, 17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".

По данным ведомства, всего подозрения вручаются 12 лицам по подозрению в захвате государственной власти. "Эти лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе", - сообщается на странице НАБУ в Facebook.

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Его заместителю инкриминируется ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособничество в препятствовании деятельности ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 УК, остальным судьям ОАСК - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК, судье Суворовского районного суда г.Одессы - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. "В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом", - сообщается на странице САП в Facebook.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

4 августа НАБУ повторно вызвало Вовка, его заместителя Евгению Аблова и ряд судей ОАСК на допросы 10-11 августа, и подчеркнуло, что если указанные лица не придут на допрос и в этот раз, они будут объявлены в розыск. В ведомстве отметили, что выполнять процессуальные обязанности в деле отказываются 9 из 12 подозреваемых, большинство из которых - действующие судьи ОАСК, а остальные трое - двое адвокатов и глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк - являются на вызовы и контактируют с детективами НАБУ.

10 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) повторно вызвало на допрос семерых подозреваемых в производстве по руководству Окружного административного суда Киева (ОАСК), в том числе главу этого суда Павла Вовка 13, 15, 17 и 20 августа.