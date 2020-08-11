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Притула идет в мэры Киева от партии «Голос»
16:28 11.08.2020 |
Телеведущий Сергей Притула будет баллотироваться на пост мэра Киева от партии "Голос".
"Я баллотируюсь кандидатом на городского голову города Киева", - заявил Притула на собрании актива партии "Голос" во вторник в Киеве.
Ранее в Телеграм-канале политсилы появилось сообщение: "Сергей Притула идет в мэры Киева от "Голоса"!"
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