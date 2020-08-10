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Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы и только для нужд населения - Шмыгаль
08:46 10.08.2020 |
Украина может возобновить поставки воды в аннексированный Россией Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове и исключительно для нужд местного населения, при этом подача воды для местной промышленности невозможна по ряду причин, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода", обнародованном в субботу.
Отвечая на вопрос, на каких условиях Украина может возобновить поставки воды на полуостров, Шмыгаль сказал: "В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа. Конечно, Украина где угодно, в Крыму или где в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее".
При этом премьер добавил, что возобновление подачи воды в Крым для нужд промышленности невозможен по ряду причин.
"С точки зрения промышленного снабжения, сегодня ряд, начиная от физических ограничений, от того, что Крымский канал перекрыт и уже не одно расследование журналисты, в том числе, сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру, завершая тем, что мы не будем поставлять воду оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз. Это невозможно", - подчеркнул он.
Как сообщалось, в начале марта Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" заявил, что Украина "не может не давать воду украинцам". "Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму", - сказал он.
Позже на своей странице в Facebook Шмыгаль уточнил, что его слова были вырваны из контекста. "Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - написал он.
После этого представители действующей украинской власти, в том числе глава МИД Дмитрий Кулеба, не единожды заявляли, что Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды из Днепра в оккупированный Крым.
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