Панама будет наказывать свои корабли, заходящие в порты оккупированного Крыма

Корабли, которые под флагом Панамы будут заходить в порты оккупированного Россией Крыма, страна будет наказывать.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По его словам, 5 августа, состоялись первые за последние восемь лет политические консультации с Панамой.

Панамскую сторону представлял заместитель главы МИД Панамы Федерико Альфаро Бойд.

Стороны договорились активизировать экономическое сотрудничество, в частности, в области судостроения, авиаперевозок, гидроэнергетики и тому подобное.

Также было согласовано усилить сотрудничество Украины и Панамы в рамках международных организаций, в частности ООН.

"МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию касательно фактов нарушений заходов в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом - нарушителей ждут жесткие санкции", - заявил Енин.

Как сообщал УНИАН, Украина официально прекратила работу всех портов аннексированного Россией полуострова с июля 2014 года, таким образом гавани Крыма закрыты для международного судоходства.