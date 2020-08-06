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Панама будет наказывать свои корабли, заходящие в порты оккупированного Крыма
07:53 06.08.2020 |
Корабли, которые под флагом Панамы будут заходить в порты оккупированного Россией Крыма, страна будет наказывать.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
По его словам, 5 августа, состоялись первые за последние восемь лет политические консультации с Панамой.
Панамскую сторону представлял заместитель главы МИД Панамы Федерико Альфаро Бойд.
Стороны договорились активизировать экономическое сотрудничество, в частности, в области судостроения, авиаперевозок, гидроэнергетики и тому подобное.
Также было согласовано усилить сотрудничество Украины и Панамы в рамках международных организаций, в частности ООН.
"МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию касательно фактов нарушений заходов в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом - нарушителей ждут жесткие санкции", - заявил Енин.
Как сообщал УНИАН, Украина официально прекратила работу всех портов аннексированного Россией полуострова с июля 2014 года, таким образом гавани Крыма закрыты для международного судоходства.
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