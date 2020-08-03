Жители украинских городов не чувствуют себя в безопасности - исследование





По мнению политического аналитика Сергея Лозовского, в текущих условиях, сложившихся в украинском обществе, жители села чувствуют себя в целом более уверенно, нежели жители городов.

"Люди в селе чувствуют себя наименее находящимися в опасности. Об этом говорят и социологические исследования. Внутренних сил сельского жителя хватает на то, чтобы обезопасить себя и свою семью. Что касается городов, где в обеспечении безопасности должны участвовать государственные структуры, начинается пробуксовка, и в результате в городах не чувствуют себя защищенными" - заявил С.Лозовский комментируя совместное июльское исследование компании Active Group и Клуба экспертов в программе ютуб-канала "Клуб экспертов".

По мнению эксперта, это вызвано тем, что довольно часто правоохранители в недостаточной мере реагируют на акты насилия и нарушение закона.

"Часто это происходит во время массовых акций, когда стоит шеренга правоохранителей и никак не реагирует на избиения, которые происходят у них на глазах", - считает Лозовский.

Ранее в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" было презентовано второе совместное исследование компании Active Group и Клуба экспертов. На этот раз изучались темы оценки украинцами работы центральных органов власти и органов местного самоуправления, роста безработицы, который наблюдается в связи с карантинными мероприятиями, отношения населения к официальной статистике по заболеваемости COVID-19, основные проблемы, которые волнуют жителей городов и сел.

Как показало исследование, оценка населением работы нынешней власти за последнее время в целом негативная, наиболее высокий рейтинг среди украинцев имеют органы местного самоуправления, действия которых положительно оценивают около 45% опрошенных, в то же время положительные оценки действий президента составляют около 38%, а премьера едва ли дотягивают до 20%.

Деятельность Национальной полиции положительно оценили около 10,5% респондентов, отрицательно - более 55%. Местные отделения полиции получили более высокую оценку - около 22% опрошенных оценивают их работу положительно, 39% - отрицательно.

Основными проблемами, которые волнуют жителей городов и сел являются: качество дорог (этот вариант выбрало 54% респондентов), состояние территорий общего пользования (44,7%), состояние внутридомовой инфраструктуры (43,5%), отсутствие работы (34,2%), стоимость коммунальных услуг (31,1%), массовое переименование улиц, городов и сел (29,2%).

Более детально ознакомиться с результатами исследования можно на сайте компании Active Group а также на ютуб-канале "Клуба экспертов".