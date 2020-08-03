Финансовые новости
- |
- 03.08.20
- |
- 19:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Жители украинских городов не чувствуют себя в безопасности - исследование
17:34 03.08.2020 |
По мнению политического аналитика Сергея Лозовского, в текущих условиях, сложившихся в украинском обществе, жители села чувствуют себя в целом более уверенно, нежели жители городов.
"Люди в селе чувствуют себя наименее находящимися в опасности. Об этом говорят и социологические исследования. Внутренних сил сельского жителя хватает на то, чтобы обезопасить себя и свою семью. Что касается городов, где в обеспечении безопасности должны участвовать государственные структуры, начинается пробуксовка, и в результате в городах не чувствуют себя защищенными" - заявил С.Лозовский комментируя совместное июльское исследование компании Active Group и Клуба экспертов в программе ютуб-канала "Клуб экспертов".
По мнению эксперта, это вызвано тем, что довольно часто правоохранители в недостаточной мере реагируют на акты насилия и нарушение закона.
"Часто это происходит во время массовых акций, когда стоит шеренга правоохранителей и никак не реагирует на избиения, которые происходят у них на глазах", - считает Лозовский.
Ранее в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" было презентовано второе совместное исследование компании Active Group и Клуба экспертов. На этот раз изучались темы оценки украинцами работы центральных органов власти и органов местного самоуправления, роста безработицы, который наблюдается в связи с карантинными мероприятиями, отношения населения к официальной статистике по заболеваемости COVID-19, основные проблемы, которые волнуют жителей городов и сел.
Как показало исследование, оценка населением работы нынешней власти за последнее время в целом негативная, наиболее высокий рейтинг среди украинцев имеют органы местного самоуправления, действия которых положительно оценивают около 45% опрошенных, в то же время положительные оценки действий президента составляют около 38%, а премьера едва ли дотягивают до 20%.
Деятельность Национальной полиции положительно оценили около 10,5% респондентов, отрицательно - более 55%. Местные отделения полиции получили более высокую оценку - около 22% опрошенных оценивают их работу положительно, 39% - отрицательно.
Основными проблемами, которые волнуют жителей городов и сел являются: качество дорог (этот вариант выбрало 54% респондентов), состояние территорий общего пользования (44,7%), состояние внутридомовой инфраструктуры (43,5%), отсутствие работы (34,2%), стоимость коммунальных услуг (31,1%), массовое переименование улиц, городов и сел (29,2%).
Более детально ознакомиться с результатами исследования можно на сайте компании Active Group а также на ютуб-канале "Клуба экспертов".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый контролер. Станет ли сжиженный газ лучше по указке правительства
|«Торговля на крови»-2: Почему Россия поддержит идею свободной экономической зоны «Донбасс»
|Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
|НБУ прогнозирует рост денежной базы в 2020 г. на 20,7%, денежной массы - на 19,5%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Жители украинских городов не чувствуют себя в безопасности - исследование
|Виталий Портников: Кравчук - из поколения президентов, которые поддались на удочку Кремля
|«Торговля на крови»-2: Почему Россия поддержит идею свободной экономической зоны «Донбасс»
|Позитив недели. В Украине создают противокорабельный ракетный комплекс наземного базирования
|Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
|Пискун стал советником генпрокурора - Офис генпрокурора
Это интересно
|27 менеджеров пирамиды PlusToken арестованы в Китае. Ущерб превысил $5,8 млрд
|Panasonic рассчитывает повысить удельную энергоемкость аккумуляторов для Tesla на 20%
|Главы IT-гигантов выступили перед конгрессменами, защищаясь от обвинений в монополизме
|Электрокар Sony готовят к дорожным испытаниям
|Forbes назвал самые дорогие бренды мира
|В Европе появится 20-сильный модульный электрокар eBussy
|Игрофон Xiaomi Black Shark 3S можно будет превратить в игровую приставку для ПК