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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Позитив недели. В Украине создают противокорабельный ракетный комплекс наземного базирования

07:51 03.08.2020 |

Политика

Специалисты Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины (ЦНИИ ВВТ ВСУ) трудятся над разработкой противокорабельного ракетного комплекса наземного базирования, созданием берегового загоризонтного комплекса обнаружения надводных целей и подачи целеуказания комплексу 360МЦ. Об этом в интервью АрміяInform рассказал начальник Института, генерал-майор Игорь Чепков.

Кроме этого направления, по его словам, в интересах Сухопутных войск Институт сопровождает: модернизацию РСЗО 9К58 "Смерч" и БМ-21 "Град"; разработку 155-мм самоходной гаубицы "Богдана"; модернизацию ПТРК "Штурм-С"; разработку дальнобойного мобильного минометного комплекса на базе специализированного бронированного авто; модернизацию танка Т-64Б (Т-64БВ), а также разработки основного боевого танка для нужд ВСУ, тяжелой БМП, линейки 122-мм боеприпасов к РСЗО "Град" и артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, а также многофункционального ракетного комплекса.

Как отметил Игорь Чепков, в планах Института участие и в государственных испытаниях 44 опытных образцов ВВТ. В частности, в испытаниях 30-мм ручного гранатомета РГ-1, грузовика повышенной проходимости "Богдан", бронеавтомобилей "Варта" и "Атаман"; мобильного противотанкового ракетного комплекса "Кларнет"; модернизированных самолета МиГ-29, вертолета Ми-8МТ (МТВ) и ЗРК 2К12М1 "Куб"; десантного катера "Кентавр-ЛК" и т. д.
Американские сенаторы предлагают ежегодно выделять Украине $300 млн военной помощи

 

Сенаторы США выступили за ежегодное предоставление военной помощи Украине в размере $300 млн. Как сообщает dw.com, соответствующий законопроект внесли 31 июля представители как Республиканской, так и Демократической партий. Кроме того, они предлагают выделять по четыре миллиона долларов на обучение офицерского состава в Украине.

Издание напоминает, что в июне Пентагон объявлял о планах выделить Киеву $250 млн военной помощи. В начале июля демократы, контролирующие комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, предложили увеличить сумму в 2021 году еще на $25 млн. Дополнительные средства предлагалось выделить на подготовку личного состава, вооружения, логистику и разведку.

ССО ВСУ получили на вооружение СБА "Варта"

 

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины начали получать бронированные автомобили "Варта", производства компании "Украинская бронетехника". Об этом рассказал командующий ССО генерал-лейтенант Игорь Лунев.

"Быстрыми темпами переоснащают подразделения на современные образцы вооружения и техники отечественного производства. Это очень важно. Мы уже заменили снайперские винтовки СВД на украинские системы UAR-10, которые намного лучше. Отечественные автоматы типа "Вулкан", тактические беспилотные авиационные комплексы Sparrow, предназначенные для ближней разведки, хорошо зарекомендовали себя во время выполнения задач по назначению. Последний год мы впервые получили бронеавтомобили типа "Варта", цитирует генерала Лунева Ukrainian military pages.

Издание уточняет, что впервые бронеавтомобиль "Варта", разработанный на шасси МАЗ-5434, был представлен в 2015 году, как специальный автомобиль для полиции особого назначения КОРД. В первой половине 2016 года, "Украинская бронетехника" представила обновленную версию бронеавтомобиля, с конструктивными изменениями по опыту эксплуатации первой партии автомобилей. Кроме того, на XIV Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность 2017" "Украинская бронетехника" показала санитарно-эвакуационной версию этого бронеавтомобиля.

На вооружение 28 бригады Сухопутных войск поступили СБА "Новатор"

 

Об этом в "Фейсбук" сообщает пресс-служба 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Там отмечают, что "Новатор" изготовлен ​​из стали шведской компании ARMOX различной твердости и толщины в зависимости от зоны бронирования и в целом машина соответствует классу бронирования ПЗСА-4 или ПЗСА-5. Все двери оборудованы специальными усиленными ригелями и замками повышенной надежности и имеют возможность открывания снаружи в экстренных ситуациях.

Бронеавтомобиль оснащен системой пожаротушения в салоне и в моторном отсеке. Благодаря ультрафиолетовым и инфракрасным детекторам система обнаруживает возгорания за 3 миллисекунды и ликвидирует его за 250 миллисекунд.

При весе в 9 тонн машина достигает скорости до 120 км \ час. На бронеавтомобиль установлены шины повышенной проходимости. Если колесо будет сильно повреждено или полностью разрушено, он все равно сможет двигаться и эвакуировать экипаж на расстояние до 50 километров.

Армейцам передали модернизированные танки "Булат"

 

"Завод имени В.А. Малышева" отгрузил очередную партию из двух отремонтированных и модернизированных танков "Булат". Об этом сообщает сайт "Укроборонпрома".

"Мы не только провели заводской ремонт машин за техническим состоянием, но и установили современное оборудование с улучшенными характеристиками. Благодаря новой радиостанции и современным средствам навигации наши военные смогут удобнее и оперативнее осуществлять координацию действий и связь между экипажем и командованием. Современные приборы прицеливания и наблюдения позволят лучше контролировать ситуацию, в частности, в ночное время суток", - сообщил генеральный директор предприятия Василий Крылас.

Восстановленные "Булаты" успешно прошли все необходимые полигонные испытания. В частности, боевые машины преодолели расстояние в 100 км, продемонстрировав отличную работу во время движения, показали достойные результаты стрельб и других тестирований.
 

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