"Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 18-19 августа. Это плановый длинный перерыв. Каждый год, в августе, всегда он не две недели, а, условно говоря, три недели. Это всегда", - рассказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.
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Следующее заседание ТКГ по Донбассу запланировано на 18-19 августа - Резников
22:28 27.07.2020 |
Следующее заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе запланировано на 18-19 августа, сообщил вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников.
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