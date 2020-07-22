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Инфраструктура, тарифы, безработица волнуют украинцев больше всего – исследование
15:35 22.07.2020 |
Подавляющее большинство граждан Украины обеспокоены проблемами инфраструктуры своих городов и сел, отсутствием работы, стоимостью коммунальных услуг, массовым переименованием названий городов, сел, улиц. При этом растиражированные политиками вопросы безопасности и борьбы с коррупцией волнуют значительно меньшее количество граждан.
Об этом свидетельствуют данные совместного социологического исследования, проведенного компаниями Active Group и "Клуб экспертов", результаты которого были представлены в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".
Согласно исследованию, проведенному 10-12 июля методом телефонного интервью, качество дорог волнует более половины граждан (этот вариант выбрало 54% респондентов), состояние территорий общего пользования (44,7%), состояние внутридомовой инфраструктуры (43,5%), отсутствие работы (34,2%), стоимость коммунальных услуг (31,1%).
Почти треть жителей Украины (29,2%) не довольны кампанией по массовому переименованию улиц, сел, городов в стране.
Не решение вопросов парковки волнует 26,7%.
При этом вопросы безопасности и коррупции волнуют не более одной десятой части населения (10,6% и 8,7% граждан Украины соответственно), а жителей сел безопасность и коррупция не волнуют вообще.
Комментирую результаты исследования компаний Active Group и "Клуба экспертов", соучредитель компании "Клуб экспертов" Даниил Богатырев заявил, что попадание на первое место по озабоченности населения инфраструктурных проблем - не удивительно. Это обстоятельство - закономерная реакция людей на разбитые дороги и прогнившие коммуникации. Причём, если дороги еще пытаются хоть как-то ремонтировать, то внутридомовая инфраструктура остается вне внимания властей, даже несмотря на взлетевшие в 12 раз за последние 6 лет тарифы на коммунальные услуги.
"Отсутствие работы и стоимость коммунальных услуг беспокоят почти одинаковое количество респондентов. И это вполне объяснимо, ведь второе следует из первого. Если нет работы, нечем оплачивать коммуналку. Вопросы переименования улиц и прочих объектов, как оказалось, беспокоят почти 30% респондентов. Ранее в экспертной среде принято было занижать обеспокоенность населения этим вопросом, не придавая ему значения", - добавил эксперт.
Потерю интереса населения к коррупции Даниил Богатырев объясняет усталостью и разочарованностью граждан этой темой. "Реляций по борьбе с коррупцией было много, однако ключевых посадок мы так и не увидели, а истеричный фон вокруг всего этого созданный особенно при Порошенко просто утомил значительную часть сограждан, поэтому мы рекомендуем политсилам прекратить эксплуатировать эту прогнившую тему, а реально озаботиться вопросами инфраструктуры, созданием новых рабочих мест, пересмотром коммунальных тарифов и прекращением бездумной кампании по переименовыванию всего и вся", - резюмировал эксперт.
Более детально ознакомиться с результатами исследования можно на сайте компании Active Group , а также на ютуб-канале "Клуба экспертов".
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