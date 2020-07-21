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Зеленский назначил Пристайко послом Украины в Великобритании уволив Галибаренко
23:30 20.07.2020 |
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Постоянного представителя Украины при Международной морской организации (ИМО) и назначил на это место экс-вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.
Соответствующий указ №286 / 2020 от 20 июля опубликован на сайте главы государства.
"Освободить Галибаренко Наталью Николаевну от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Постоянного представителя Украины при Международной морской организации (ИМО) по совместительству", - говорится в тексте указа.
Галибаренко 25 сентября 2015 года указом №560/2015 президента Украины была назначена послом Украины в Великобритании, постоянным представителем при Международной морской организации (англ. International Maritime Organization, IMO) по совместительству.
Указом 287/2020 от 20 июля 2020 года Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии назначен Вадим Пристайко.
"Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - сказано в документе на сайте президента Украины.
Как сообщалось, 4 июня Верховная Рада поддержала представление об увольнении Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
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