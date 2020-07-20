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США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров
США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним на сумму в 600 млн долларов (525 млн евро). Об этом в субботу, 18 июля, сообщили в украинском МИД.
Шесть катеров будут предоставлены Киеву в рамках американских программ помощи по обеспечению безопасности. Остальные суда Украина сможет приобрести за счет средств из оборонного бюджета страны по линии инициативы "Международные военные продажи".
Как написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, этот шаг "повысит (оборонные. - Ред.) способности Военно-морских сил Украины, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях". При этом министр назвал сделку с США важным шагом, который, по его мнению, свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной.
Совместимые с НАТО вооруженные силы
"Эта поддержка - вместе с реформой сектора безопасности и обороны, а также оборонной промышленности - поможет Украине развить современные, оперативно совместимые с НАТО вооруженные силы (ВС), способные эффективно противостоять российской агрессии", - резюмировал Кулеба.
Суда класса Mark VI - это скоростные катера, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портовой инфраструктуры. Они будут оснащены, в частности, орудийными системами MSI Seahawk A2 и МК 44.
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