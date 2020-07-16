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Менее 20% граждан поддерживают действия кабмина, но 45% местную власть - опрос
15:45 16.07.2020 |
В пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" были представлены результаты совместного социологического исследования, проведенного компаниями Active Group и "Клуба экспертов".
В ходе изучения общественного мнения были рассмотрены вопросы оценки гражданами качества роботы органов власти и национальной полиции, отношение к росту безработицы и официальной статистике по заболеваемости COVID-19, основные проблемы, которые волнуют жителей городов и сел, вопросы религиозной сферы и др.
Приглашенные эксперты - политический аналитик Сергей Лозовский, политический эксперт Валентин Гайдай, политолог Даниил Богатырёв, глава социологической компании Active Group Александр Позний, дали оценку результатам исследования и прокомментировали наиболее интересные закономерности, выявленные в ходе опроса. Эксперты пришли к выводу о том, что на местных выборах 25 октября партия власти скорее всего будет терять свои позиции, а региональные проекты будут укрепляться.
Исследование показало, что оценка населением работы центральных органов власти. в целом негативная. При этом работу президента положительно оценивают около 38% респондентов, работу премьер-министра и Кабмина в целом - чуть менее 20%. Работу национальной полиции положительно оценили только около 10% опрошенных, работу патрульной полиции (райотделы на местах) - 22%.
Наиболее позитивно украинцы оценивают работу органов местного самоуправления, (45% опрошенных выбрали варианты 4 и 5 баллов по 5-тибалльной шкале).
Всего около 33% опрошенных отметили изменения в рабочем графике и занятости, вызванные карантинными мероприятиями. Из них: 12,4% переведены на дистанционную работу, 10,6% отправлены в отпуск за свой счет, у 5% был сокращен рабочий график, 3,1% уволены по сокращению штата, 1,9% отправлены в отпуск с сохранением заработной платы. При этом 34% продолжают работать в нормальном режиме.
Около 55% респондентов не доверяют официальной статистике Министерства охраны здоровья по заболеваемости COVID-19, из них 34,2% считают данные завышенными, 20,5% - заниженными. Также 18,6% полностью доверяют такой статистике, 14,9% - частично.
72% участников исследования считают себя верующими людьми (независимо от конфессии), около 24% украинцев причисляют себя к атеистам.
Основными проблемами, которые волнуют жителей городов и сел являются: качество дорог (этот вариант выбрало 54% респондентов), состояние территорий общего пользования (44,7%), состояние внутридомовой инфраструктуры (43,5%), отсутствие работы (34,2%), стоимость коммунальных услуг (31,1%), массовое переименование улиц, городов и сел (29,2%).
Более детально ознакомиться с результатами исследования можно на сайте компании Active Group а также на ютуб-канале "Клуба экспертов".
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