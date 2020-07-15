Зеленский сейчас получил бы в 1-м туре выборов президента 36,8% голосов, Бойко - 17,2%, Порошенко - 15,3% - опрос

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский - 36,8% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко получил бы 17,2% голосов избирателей, пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко ˗ 15,3%.

Согласно данным совместного опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы", за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 7,8% определившихся с выбором, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко отдали бы голоса 4,5%, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко - 3,4%.

В случае, если состоится второй тур президентских выборов, и в него вышли бы Зеленский и Бойко, за Зеленского проголосовали бы 68,2% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, за Бойко ˗ 31,8%.

Если бы во второй тур выборов вышли Зеленский и Порошенко, за Зеленского проголосовали бы 71,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, за Порошенко ˗ 28,5%.

Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.