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Рада отправила на доработку законопроект об увольнении главы НАБУ
17:48 14.07.2020 |
Верховная Рада вернула на доработку проект закона, позволяющий уволить директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.
Как передает БизнесЦензор, предложение вернуть соответствующий законопроект №3133 в профильный парламентский комитет поддержали 284 депутата.
Среди прочего документом предлагалось дополнить закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" предписанием о том, что одним из оснований увольнения директора НАБУ является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.
Как сообщалось, ранее Еврокомиссия высказывала беспокойство попытками в Верховной Раде уволить главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Независимость руководства НАБУ также является требованием для получения дальнейшей финансовой поддержки от Международного валютного фонда.
Напомним, ранее Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и приговорил к штрафу в 3400 грн. В декабре 2019 года это решение подтвердил Ривненский апелляционный суд.
Ранее Генпрокуратурой в отношении Сытника были составлены админпротоколы о его отдыхе в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди и директор НАБУ не указал эту сумму в декларации. Сытник якобы не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 тыс. грн.
Решения судов стали основанием для внесения Сытника в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
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