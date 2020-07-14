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На выборах мэра Кличко готовы поддержать 44% киевлян, Пальчевского 11%, остальных еще меньше – соцопрос Центра Разумкова
17:12 14.07.2020 |
Если бы в ближайшее время проходили выборы Киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы действующий мэр Виталий Кличко, за которого готовы проголосовать 43,7% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведеного социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве.
На втором месте по уровню электоральной поддержки находится Андрей Пальчевский, кого поддержали бы 11,0% определившихся с выбором.
Далее следуют представитель партии "Слуга народа" Виктор Ляшко (6,3%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (5,0%), экс-мэр Киева Александр Омельченко (4,2%), представитель партии "Голос" Сергей Притула и экс-мэр Киева Александр Попов (оба - 3,8%), представитель ВО "Свобода" Андрей Ильенко (3,3%), представитель партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (3,2%), представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Евгений Червоненко и народный депутат фракции "Слуга народа", самовыдвиженец Александр Дубинский (оба - 2,7%), экс-нардеп Борислав Береза, который был соперником Кличко во 2-м туре выборов мэра Киева в 2015 году (2,4%), представитель ВО "Батькивщина" Виталий Нестор и представитель партии "Ридна краина" Николай Томенко (оба – 2,1%), остальные кандидаты – менее 1% каждый.
4,3% опрошенных заявили, что не взяли бы участия в голосовании, а 7,9% не определились с кандидатом.
Исследование проведено методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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