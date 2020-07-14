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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Шмыгаль передумал назначать вице-премьером директора фирмы военного академика из России

15:54 13.07.2020 |

Политика

 

Кабинет министров отозвал проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на странице соответствующего проекта постановления №3827 на сайте Верховной Рады.

В частности, в данных о этапах прохождения документа указано, что он отозван 13 июля.

Как сообщалось, на минувшей неделе премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Уруский возглавляет компанию "Прогресстех-Украина", которая в том числе сотрудничает с американской Boeing. Однако конечным бенефициаром "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий. Ранее Уруский также возглавлял ГКАУ, работал в "Укроборонпроме", СНБО и Минпроме.
 

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