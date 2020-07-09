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США оштрафовали Amazon за доставку товаров в оккупированный Крым
08:51 09.07.2020 |
Министерство финансов США оштрафовало компанию Amazon за нарушение санкций, связанных с оккупированным Россией Крымом, Ираном и Сирией.
Об этом со ссылкой на сайт Минфина США сообщает БизнесЦензор.
Минфин США указывает, что Amazon оштрафована на $134,523 тысяч за нарушение различных санкций, предусмотренных решением Управления по контролю над иностранными активами (OFAC). Речь идет о поставках товаров и предоставлению услуг лицам, в отношении которых предусмотрены санкции, а также лицам, которые на тот момент находились в Крыму, Сирии и Иране.
В Минфине США сообщили, что с 15 ноября 2011 года по 18 октября 2018 года люди, находившиеся в Крыму, Сирии и Иране, размещали заказы или вели бизнес по предоставлению услуг и товаров лицам в этих регионах через сайты, которые принадлежали Amazon.
Помимо этого выяснилось, что услугами Amazon пользовались лица, которые нарушали различные международные законы, а также правила целого ряда стран (в том числе ДР Конго и Зимбабве).
Автоматические скрининговые системы Амазон не смогли распознать крымские адреса как адреса подсанкционного региона.
В Минфине США указали, что Amazon нарушила американское законодательство из-за несовершенства собственных технологий. Так, авторы заказов в Ялте могли спокойно воспользоваться услугами компании, допустив лишь орфографическую ошибку в слове "Крым" - автоматические скрининговые системы распознать ее не смогли. Еще 362 транзакции с Крымом Amazon должна была раскрыть OFAC, но не раскрыла (сами сделки были разрешенными, поскольку проводились в соответствии с Генеральной лицензией).
Что же касается Ирана, то ошибка Amazon заключалась в том, что компания отправляла грузы не в саму исламскую республику, а в ее диппредставительства в других странах.
В Минфине США при этом указали, что Amazon признала вину и согласилась выплатить наложенный штраф.
В соответствии с санкциями, принятыми в декабре 2014 года, Министерство финансов может накладывать санкции на лиц и компании, которые работают в оккупированном Россией Крыму. Помимо этого, запрещены вывоз, реэкспорт, продажа или поставка в Крым товаров, услуг и технологий.
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