Иран не принимает предложения Украины о переговорах по компенсации за сбитый самолет МАУ

Иран не готов принять предложение Украины о переговорах по компенсации за самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитый возле Тегерана, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин "BBC Украина".

"Буквально сегодня (7 июля - ИФ) мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева о переговорах", - сказал Енин в интервью "BBC Украина", опубликованном в среду.

Заместитель главы МИД также отметил, что поэтому пока что рано говорить о каких-то суммах компенсации.

"Дело в том, что определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, учитываются абсолютно все обстоятельства дела", - пояснил он.

Также Енин добавил, что все зависит от политической воли иранской стороны и выразил надежду на то, что иранская сторона "все же под влиянием ряда факторов согласится как можно скорее начать переговорный процесс".

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.