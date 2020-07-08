Союз не сложился: Почему не произошло объединения Пальчевского со Смешко

Ігор Петренко / Depo.ua

Несколько недель назад появилась информация, что рейтинговый кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский якобы хочет заручиться поддержкой рейтинговой партии "Сила и Честь" Игоря Смешко. Однако это объединение так и не состоялось.

1 июля в эфире телеканала ZIK из пула "каналов Медведчука" Андрей Пальчевский сообщил о намерении создать собственную партию. "Это будет "Победа. Пальчевского"... На выборах люди должны знать, за кого они голосуют. Зеленскому повезло с фамилией. Можно было написать: "зеленая партия", "зеленый фургон", после выступления Клитиной вчера - "зеленая грудь", "зеленые объятия", и все понимали. А вот с Пальчевским что вы нарисуете? Представляете, какие ассоциации? Поэтому я вынужден свою фамилию ставить, это сказали технологи", - отметил он. Политик и телеведущий также рассказал, за чей счет будет финансироваться новая политическая сила. "Я буду собирать людей, которые что-то могут. Это люди, которые уже что-то имеют", - отметил Андрей Пальчевский, однако фамилий финансовых доноров своей партии так и не назвал. Зато обнародовал первую партийную тройку, в которую кроме него вошли известный психиатр Семен Глузман и врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Напомним, несколько недель назад в СМИ появилась информация о переговорах Пальчевского с партией "Сила и Честь" Смешко. Тогда писали, что это может быть довольно взаимовыгодный проект: Пальчевский - среди лидеров в рейтинге кандидатов в мэры Киева, а "СиЧ" в разных соцопросах имеет рейтинг, который лишь немного не дотягивает до проходных 5% в случае парламентских выборов. Удвоение усилий, писали тогда, дает хорошие шансы получить фракцию в Киевсовете и Пальчевскому, и Смешко.

При этом, отмечали авторы публикации, существует несколько нюансов, которые могут помешать этому союзу: разная идеология, что рано или поздно может повлечь раскол политпроекта с негативными последствиями для потенциальных союзников; нежелание лидеров "Силы и Чести" критиковать президента Зеленского, которого Пальчевский критикует и довольно жестко; отсутствие роста рейтинга в случае объединения. Опять же, из-за существенных идеологических различий, которые мешают избирателю сформировать четкое мнение как о Пальчевском, так и о политсиле Смешко.

В конце концов, союз не состоялся. Выдвинет ли теперь "Сила и Честь" собственного кандидата в мэры, сказать трудно. Июньский опрос социологической группы "Рейтинг" зафиксировал уровень поддержки партии Смешко на уровне 3,7%, это довольно приличный результат для старта предвыборной кампании. И интересный для тех, кто хочет под брендом "СиЧ" побороться за кресло столичного градоначальника. Впрочем, есть небольшое уточнение: речь идет о поддержке в пределах страны, рейтинг политсилы в Киеве известен, пожалуй, лишь из закрытых замеров.

А вот что касается Пальчевского, то здесь можно предположить, что он выбрал для себя более близких по идеологии союзников - людей, связанных с ОПЗЖ. Конкретно называют депутата от этой политсилы, еще недавно одного из серых кардиналов столичной власти Вадима Столара. Точнее, серым кардиналом он остался, только сейчас усилиями Банковой его "оттерли" от непосредственного воздействия на мэра столицы и его команду, но не от околополитических процессов в Киеве.

Как утверждают источники, за новым проектом Пальчевского может стоять именно Столар, которому выгодно иметь рейтингового кандидата на выборах мэра в столице. Такой кандидат, да еще и с хорошо подвешенным языком, способен одних политиков "размазать", другим, наоборот, "подмазать". А еще в случае выхода во второй тур, даже если разрыв с самым рейтинговым, Кличко, будет значительный, подобный выдвиженец все равно остается ценным "лотом" при политических торгах как с Банковой, так и с командой действующего мэра.

В свою очередь Пальчевскому может быть выгодно сотрудничество с серым кардиналом Киева, которое дает ему дополнительные медиаресурсы не только на каналах из "пула Медведчука", соратника Столара, но и на городском телеканале Kyiv.live, о скором запуске которого сообщили в мае. А перспектива стать вторым на выборах мэра столицы вообще открывает перед кем-либо неплохие шансы вырасти до уровня политика, узнаваемого не только в Киеве. Главное - не перемудрить с выбором политических партнеров, поскольку, как известно, рейтинг - штука изменчивая: чем выше политик карабкается вверх, тем больнее падает наземь.