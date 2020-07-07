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В Раду проходят пять партий: «Слуга народа», «Евросолидарность», ОПЗЖ, «Батькивщина» и «Сила и честь» - соцопрос «Социс»
18:03 07.07.2020 |
Пять политических партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, свидетельствуют результаты социологического исследования центра Socis "Социально-политическая ситуация в Украине", проведенного 24-30 июня 2020 года.
В частности, партию "Слуга народа" готовы поддержать 26,6% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, партию "Европейская солидарность" - 21,3%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 18,6%, Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 7,3%, партию "Сила и честь" - 5%. 11,3% из общего числа опрошенных не принимали бы участия в голосовании, а 22,7% затруднились с ответом.
Выше 3% рейтинг у Партии Шария (3,9% из определившихся), по 3,3% - у партий "Голос" и Радикальной партии Олега Ляшко. Партию зеленых готовы поддержать 2,1% определившихся с выбором, Всеукраинское объединение "Свобода" - 1,7%, партию "Гражданская позиция" - 1,6%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,5%, "Оппозиционный блок" - 1,1%, остальные политсилы - менее 1% каждую.
Сравнение с результатами аналогичных соцопросов в прежние месяцы демонстрирует снижение рейтинга партии "Слуга народа" (с 44% от общего числа респондентов в октябре 2019 года до 25% в мае 2020 года и 17,5% в июне) и рост рейтинга партий "Европейская солидарность" (с 8,7% в октябре до 11,4% в мае и 14,1% в июне) и ОПЗЖ (с 8,4 в октябре до 12% в мае и 12,3% в июне). Рейтинг "Батькивщины" снижается с марта текущего года (с 7% до 4,9% в июне), рейтинг "Голоса" после незначительного роста в начале года также продемонстрировал снижение в последний месяц.
Полностью поддерживают идею досрочных парламентских выборов 19,2% опрошенных, скорее поддерживают - 19,9%, скорее не поддерживают - 16,3%, определенно не поддерживают - 32%. Затруднились с ответом на этот вопрос 12,7%.
В ходе исследования методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) было опрошено 2 тысячи взрослых респондентов из всех регионов, кроме оккупированных, репрезентативно по полу, возрасту и месту проживания.
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