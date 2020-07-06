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Основной целью медицинской реформы является экономия средств - эксперт
11:25 06.07.2020 |
По мнению исполнительного директора Украинского института политики Николая Спиридонова, медицинская реформа создает для населения множество затруднений в получении качественной врачебной помощи. Об этом он заявил в ходе обсуждения результатов социологического исследования, проведенного компанией Active Group, и презентованного совместно с компанией "Клуб экспертов" 22 июня 2020 года в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина".
"Сейчас даже когда скорая приезжает к ребенку на вызов, врачи практически ничего не могут сделать, если не подписан договор с семейным врачом. Если же договор подписан, то человек по сути является крепостным," - заявил политолог в недавнем видео на канале "Клуб экспертов".
Таким образом, по мнению Спиридонова, бюрократический аппарат не позволяет людям получать медицинские услуги в необходимом объеме и практически вынуждает их обращаться в частные клиники.
"По сути у нас идет процесс уничтожения медицины, ограничения населения в получении медуслуг. Более того, происходит сокращение количества больниц и медперсонала, что создает дополнительные трудности в получении врачебной помощи," - подчеркнул эксперт.
Напомним, что по результатам опроса общественного мнения, около 50% украинцев считают, что медицинская система нашей страны в целом ухудшилась с момента начала карантинных мероприятий, при этом 22% граждан полагают, что медицинское обслуживание немного улучшилось, и лишь около 3% - что значительно улучшилось.
Полное видео смотрите на канале "Клуб экспертов".
https://www.youtube.com/watch?v=YlYRjI_b4-I&t=767s
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