Основной целью медицинской реформы является экономия средств - эксперт

По мнению исполнительного директора Украинского института политики Николая Спиридонова, медицинская реформа создает для населения множество затруднений в получении качественной врачебной помощи. Об этом он заявил в ходе обсуждения результатов социологического исследования, проведенного компанией Active Group, и презентованного совместно с компанией "Клуб экспертов" 22 июня 2020 года в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина".

"Сейчас даже когда скорая приезжает к ребенку на вызов, врачи практически ничего не могут сделать, если не подписан договор с семейным врачом. Если же договор подписан, то человек по сути является крепостным," - заявил политолог в недавнем видео на канале "Клуб экспертов".

Таким образом, по мнению Спиридонова, бюрократический аппарат не позволяет людям получать медицинские услуги в необходимом объеме и практически вынуждает их обращаться в частные клиники.

"По сути у нас идет процесс уничтожения медицины, ограничения населения в получении медуслуг. Более того, происходит сокращение количества больниц и медперсонала, что создает дополнительные трудности в получении врачебной помощи," - подчеркнул эксперт.

Напомним, что по результатам опроса общественного мнения, около 50% украинцев считают, что медицинская система нашей страны в целом ухудшилась с момента начала карантинных мероприятий, при этом 22% граждан полагают, что медицинское обслуживание немного улучшилось, и лишь около 3% - что значительно улучшилось.

Полное видео смотрите на канале "Клуб экспертов".

https://www.youtube.com/watch?v=YlYRjI_b4-I&t=767s

