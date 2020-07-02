Профильный комитет Рады поддержал постановление об отставке главы НБУ

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал президентский проект постановления об отставке главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия.

"Поддержали преимущественным большинством голосов. Я голосовал "за", – сказал глава комитета Даниил Гетманцев из пропрезидентской фракции "Слуга народа" журналистам в четверг после заседания комитета.

По его словам, теперь проект постановления будет вынесен в зал, и это может произойти уже в пятницу, 3 июля.

Первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос") уточнил, что "за" проголосовало 16 членов комитета, а против были представители "Голоса" и "Европейской солидарности".

"Мы так и не услышали, кто именно оказывал системное политическое давление. Поскольку на заседании не было главы НБУ, то будем об этом спрашивать в зале", – прокомментировал Железняк в Facebook.

Гетманцев указал, что он для себя точно не решил, как будет голосовать за постановление. "Я хочу все-таки задать вопрос в зале и услышать ответ, в чем выражалось политическое давление на него (Смолия – ИФ) и со стороны кого это политическое давление было. И каким образом оно было настолько жестким, что должностное лицо высшего уровня государства приняло решение об увольнении с должности", – отметил глава комитета.

Он сообщил, что не будет комментировать слухи о кандидатурах на пост главы НБУ.

"Кандидатуры обсуждаются публично, давайте немного подождем. Консультации продолжаются. Сегодня будут консультации, завтра будут. Я убежден, что завтра никого не будут выносить в зал", – сказал Гетманцев.

Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Смолий подал президенту Украины заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени. "Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.

Президент Зеленский в четверг принял отставку и передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ.