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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Ермак хочет объявить публикацию прослушек преступлением: Когда накажут тех, кто «писал» Гончарука

13:14 02.07.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Глава Офиса президента предлагает запретить публикацию записей тайных разговоров высших чиновников, потому что это "защитит государственную безопасность". Инициатива вроде неплохая, но, пожалуй, надо начать не с этого, а с расследования предыдущих утечек и наказания виновных.

В интервью, которое появилось на сайте американского издания The Washington Post, Андрей Ермак, среди прочего, высказался за принятие закона о запрете публикации записей "из-под дивана" высших украинских чиновников. "Это ненормально, когда кто-то записывает главу государства. И неважно, незаконный ли это поступок гражданина Украины в связи с внутренними мотивами или за этим стоят иностранные спецслужбы", - сказал главный администратор Владимира Зеленского, вспомнив обнародованные в конце мая записи разговора пятого президента Украины Петра Порошенко с тогдашним вице-президентом, а ныне кандидатом в президенты США Джо Байденом.

Напомним, депутат Верховной Рады Андрей Деркач в мае и июне обнародовал отредактированные отрывки записи разговора якобы между Порошенко и Байденом. Нардеп утверждал, что записи ему передали неназванные журналисты-расследователи и что эти пленки свидетельствуют о вмешательстве США во внутреннюю украинскую политику и о "международной коррупции" во времена президентства Порошенко. На записях речь идет о деле компании Burisma (к которой якобы причастен сын Байдена), национализации "ПриватБанка", кадровой политике в "Нафтогазе Украины", отношениях Украины с МВФ и повышении тарифов.

Пятый украинский президент назвал это попыткой России вмешаться в президентские выборы в США 2020 года, а в штабе Байдена назвали записи "дыркой от бублика". В свою очередь, семь бывших послов Соединенных Штатов в Киеве подписали письмо, где осудили использование Украины как "орудия раздора" во время выборов в США. Тем не менее в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что возбуждено два уголовных производства, которые расследуют ГБР и НАБУ - по факту государственной измены и в связи со злоупотреблением служебным положением с тяжелыми последствиями для государственных интересов. И между прочим, ни слова о том, расследуют ли украинские спецслужбы сам факт возможности записать разговор главы государства с высокопоставленным иностранцем. А именно это и нужно было бы выяснить, учитывая пятно, которое скандал посадил на парадный мундир украинской дипломатии.

Аргументация Ермака в пользу необходимости принятия закона против обнародования подобных записей основана на том, что эта инициатива успокоит иностранных дипломатов, обеспокоенных невозможностью соблюдения конфиденциальности переговоров с украинскими политиками. И здесь он прав, ведь подобных записей становится все больше. Однако к его инициативе есть несколько серьезных замечаний.

Первое - личные мотивы Ермака. Напомним: в последние дни марта член парламента от фракции "Слуга народа" Гео Лерос сделал достоянием гласности видео, где якобы брат главы президентского офиса Денис Ермак обсуждает вопрос назначения на разные должности за те или иные суммы "компенсаций". Ермак-старший в интервью утверждал, что "пленки" - только целенаправленная атака, призванная расшатать ситуацию внутри команды президента. Особого развития разоблачения Лероса так и не получили (зато ГБР возбудило дело против него самого), но осадок, видимо, у фигурантов и их ближайшего круга остался. И всплыл в такой вот инициативе.

Реализовать ее на практике невозможно. К примеру, как отследить начало цепочки и заблокировать распространение информации через анонимные Телеграм-каналы, которые за этот год стали основным источником распространения компроматов и скандалов на представителей властной команды?

Отсюда второе замечание - почему до сих пор не удалось (или не очень хотелось) найти исполнителя "записей Гончарука" - обнародованных в январе 2020 года аудиофайлов, где тогдашний глава правительства Алексей Гончарук обсуждает с руководством Минфина и Нацбанка, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому, почему курс гривны укрепляется, а в экономике возникают проблемы. Цепочка распространения этих записей, якобы сделанных в здании правительства, была такой: информацию с неизвестного ранее Ютуб-канала распространил анонимный Телеграм-канал "Темный рыцарь", а дальше тему начали разгонять нардепы от фракции "Слуга народа", которых относят к группе влияния олигарха Игоря Коломойского. Обнародование "пленок Гончарука" активизировало кампанию против так называемых соросят, и в конце концов привело тогдашнее правительство к увольнению уже через два месяца, в марте.

До сих пор у специальных служб отсутствуют ответы на очень важный вопрос - а кто, собственно, "писал" чиновников и как это удалось сделать. Прошли обыски по этому делу на телеканале "1 + 1", у журналиста, которого подозревали в монтаже записей, и дальше дело заглохло. Поэтому незавершенное расследование остается серьезным вызовом для СБУ. Если бы "слушателей" нашли и показательно наказали, то не возникла бы и потребность в принятии специального закона против прослушивания. То же можно заметить относительно упомянутых "пленок Деркача": дело по этим записям якобы возбуждено, но того, кто обнародовал, до сих пор даже на допрос не вызвали. Не хотят расследовать, не могут? Вопрос профессиональной чести для спецслужащих.

Еще раз подчеркнем: факт появления в публичном обращении аудиозаписи как якобы разговора Порошенко с Байденом, так и других подобных утечек конфиденциальной информации из высоких кабинетов должен стать поводом для тщательного расследования и установления виновных или доказательства фальсификации. Иначе не исключены неприятные последствия: если новым президентом Соединенных Штатов в конце 2020 года станет Дж. Байден, Вашингтон незамедлительно спросит у команды Зеленского об успехах в расследовании "пленочного скандала". А там и до персональных санкций может дойти. Поэтому Киеву стоит повысить обороты в этом следствии. Главное, чтобы в процессе поиска источников и исполнителей записей вдруг не выяснилось, что искатели вышли на самих себя...
 

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