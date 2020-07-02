Финансовые новости
- |
- 02.07.20
- |
- 10:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Послы стран G7 отреагировали на отставку главы НБУ Смолия
08:38 02.07.2020 |
Послы стран "Большой семерки" (G7) отреагировали на заявление об увольнении председателя Национального банка Украины Якова Смолия отметив, что это может представлять угрозу надежности реформ.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этого сверхважного института был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", - говорится в заявлении послов в Twitter.
Заявление было сделано через несколько часов после того, как Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".
Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018 года, когда Верховная Рада поддержала увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.
Недавно финансовый комитет Рады поддержал проект постановления об оценке деятельности Смолия и рекомендовал принять документ. На это послы стран G7 заявили, что подрыв независимости НБУ поставит под угрозу международную поддержку украинского правительства.
МВФ требует, чтобы НБУ оставался "островком стабильности" среди волн украинского политического океана.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Красная линия, последняя капля, реальный disaster. 5 мнений об отставке главы НБУ Смолия
|Презумпция Венедиктовой. Почему Печерский суд захотел 8 июля еще одну акцию в защиту Порошенко
|Глава НБУ подал в отставку из-за политического давления на центробанк
|Кокс и Квасьневский, которые останавливали политпроцессы Януковича, видят опасность при Зеленском
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Возвращение Кровавого Пастора. Как Турчинов освежит "Евросолидарность", возглавив штаб партии Порошенко
|Послы стран G7 отреагировали на отставку главы НБУ Смолия
|«Не вписался в «экономику по Зеленскому». Почему уходит глава НБУ Смолий и кто его заменит
|В Офисе президента и «Слуге народа» прокомментировали отставку Смолия с должности главы НБУ
|НБУ может возглавить предправления Укргазбанка Шевченко
|Красная линия, последняя капля, реальный disaster. 5 мнений об отставке главы НБУ Смолия
Это интересно
|Под Киевом обнаружена майнинг-ферма, работавшая на краденном электричестве
|Обновленный Volkswagen Arteon: два типа кузова, R-версия и инновации в салоне
|Sony сменит название и проведёт реструктуризацию
|Индия запретила использовать TikTok и другие китайские приложения
|Корейские учёные научились добывать атомы золота из электронного мусора
|Microsoft закрывает все классические магазины в связи с переходом на онлайн-торговлю
|В ЕС изучают перспективы водородной авиации - доклад