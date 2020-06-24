Украинцы позитивны к безвизу, но не довольны медициной и чиновниками - исследование

В пресс-центре информагентства «Интерфакс-Украина» состоялась пресс-конференция на тему «Социально-политические настроения граждан Украины после карантина: что изменилось?».

В мероприятии приняли участие директор социологической компании «Active Group» Александр Позний, соучредитель компании "Клуб экспертов", политолог Даниил Богатырев и политический эксперт Валентин Гайдай.

Согласно результатам совместного исследования социологической компании Active Group и "Клуб экспертов", презентованного в агентстве "Интерфакс-Украина", почти половина украинцев отмечает ухудшение работы системы здравоохранения с начала карантинных мероприятий.

Об этом сообщил руководитель компании Active Group Александр Позний, в частности, 28,4% опрошенных считают, что с началом карантина ситуация в системе здравоохранения немного ухудшилась, 21,4% считают, что ситуация ухудшилась значительно. В то же время 25,9% опрошенных считают, что с началом карантина ситуация улучшилась, а 24,3% затруднились с ответом.

Кроме того, Позний сообщил, что 34,6% опрошенных украинцев позитивно и в целом позитивно оценивают первый этап медицинской реформы, в то же время, скорее негативно или негативно первый этап реформы оценили 46,4% опрошенных. При этом наибольшее количество позитивных оценок реформа получила у респондентов в возрасте 30-39 лет, наибольшее количество негативных оценок первому этапу медреформы поставили респонденты старше 50 лет.

Представляя социологическое исследование «Омнибус», Александр Позний отметил, что подавляющее большинство респондентов по-прежнему считают введение безвизового режима с ЕС очень важным (25,7%) либо скорее важным (38,7%). В то же время, 72,2% опрошенных не пользовались возможностью безвизовых поездок в Евросоюз.

Помимо этого, А. Позний представил результаты опроса граждан, свидетельствующие об их отношении к войне на Донбассе. В этом вопросе примечательным оказалось то, что 18% респондентов назвали конфликт на Востоке Украины «войной между США и Россией». Данное обстоятельство указывает на растущее число тех, кто не верит в политическую субъектность нашей страны на международной арене.

В свою очередь, политолог Даниил Богатырёв сравнил итоги исследования компании «Active Group» в части оценки работы медицинской системы с результатами прошлогоднего исследования группы «Рейтинг» на ту же тему. По результатам совместного исследования компаний «Active Group» и «Клуб экспертов», 49,8% граждан высказали неудовольствие работой медицинской системы Украины, 25,9% довольны ее работой, а 24,3% затруднились ответить. Сравнение этого исследования с прошлогодним подобным опросом проведенным компанией «Рейтинг» годом ранее показало, что за год количество украинцев тех, кто утверждает, что за последнее время качество работы медицинской системы ухудшилось, возросло более чем на 10%.

Также, по словам Д. Богатырёва, мнение 60% опрошенных о том, что за последний год качество работы госслужащих ухудшилось и желание урезать их полномочия обусловлены чередой больших и малых скандалов при участии высших должностных лиц государства. Повлияли на оценку населением работы чиновников и недавние «карантинные» скандалы с продажей гуманитарных грузов и разрешениями на работу «избранных» магазинов и ресторанов в период жёстких ограничений для остальных предпринимателей.

Анализируя итоги исследования, политолог Валентин Гайдай отметил, что евроинтеграционные устремления граждан Украины пока остаются «виртуальными». Многие хотят интеграции в европейские политические структуры и называют безвиз важным, но мало кто имел возможность воспользоваться его преимуществами. Причиной тому, по мнению политолога, служит бедность большинства жителей Украины.





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