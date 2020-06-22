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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Европарламент поддержал рекомендации Евросоюзу в отношении «Восточного партнерства»

08:59 22.06.2020 |

Политика, Мир

 

Европейский парламент поддержал рекомендации Европейскому Союзу в отношении политики Восточного партнерства (ВП) с рядом предложений в отношении дальнейшего углубления отношений.

Голосование состоялось в пятницу, причем депутаты голосовали дистанционно по причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. За проголосовало 507 депутатов, против – 119, воздержалось 37. Всего проголосовало 663 члена Европарламента.

Соответствующий доклад с рекомендациями был подготовлен депутатом Европарламента Пятрасом Ауштрявичюсом (группа «Обновим Европу», Литва) в адрес Совета ЕС, Европейской Комиссии и высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля.

Документ состоит из преамбулы и шести разделов.

В частности, в первом разделе «Структурный диалог, развитие государственных институтов и демократическая подотчетность» Европарламент рекомендует оказывать странам-партнерам дальнейшей помощь в государственном строительстве и укреплении институтов, разрабатывать инструменты, такие как группа поддержки Украины, для всех стран-участниц Восточного партнерства.

В этом же разделе рекомендуется обеспечить контроль заинтересованными сторонами процесса оценки реформ в странах ВП, о чем свидетельствует практика, сложившаяся в Украине. «Признать, что сильные, независимые и эффективные институты на центральном и местном уровнях являются ключом к демократической подотчетности, деолигархизации и борьбе с коррупцией. Разработать систему государственного администрирования европейского стандарта в ассоциированных странах путем открытия систем профессиональной подготовки (теневые должности) и предложений для гражданских служащих стран-партнеров, имеющих временную работу в соответствующих службах учреждений ЕС и государств-членов», - говорится в документе.

Кроме того, ЕП рекомендует содействовать проведению избирательных реформ в целях обеспечения свободных, справедливых, конкурентных и прозрачных выборов и поощрения соблюдения международных стандартов, руководящих принципов ОБСЕ и выводов Венецианской комиссии. В ЕП считают необходимым обеспечить регулярные миссии по наблюдению за выборами в странах-партнерах с целью поддержки процесса укрепления институтов, избирательных процессов и демократической подотчетности. «Разработать механизм санкций в отношении нарушений прав человека или «закона Магнитского» в рамках ЕС, который будет применяться к физическим или юридическим лицам, совершающим нарушения прав человека и основных свобод», - отмечается в докладе.

Во втором разделе «Секторальное сотрудничество на пути к общему экономическому пространству» ЕП рекомендует поощрять постоянное и эффективное внедрение глубокой и всеохватывающей зоны свободной торговли с целью постепенного создания условий для открытия общего с ЕС рынка. При этом в ЕП отмечают «важность углубления экономического сотрудничества и рыночной интеграции со странами-партнерами путем постепенного открытия совместного рынка ЕС и создания единого экономического пространства». В этой связи рекомендуется расширять сотрудничество и постепенную дифференцированную секторальную интеграцию стран ВП, желающих сделать это в рамках Энергетического союза, транспортного сообщества и единого цифрового рынка.

В ЕП считают важным уделить «особое внимание» телекоммуникациям, отмене роуминга между странами ЕС и ВП и непосредственно между странами ВП. ЕП рекомендует укреплять взаимодействие в сфере кибербезопасности с целью защиты критической инфраструктуры и персональных данных, а также налаживать более тесное сотрудничество в области таможенных, банковских и финансовых услуг, что помогло бы странам-партнерам бороться с отмыванием активов и усилить финансовый надзор, одновременно приводя к возможному расширению единой зоны платежей евро (SEPA) для стран ВП.

В ЕП считают необходимым внедрить инструмент правового анализа и отраслевые дорожные карты для определения соответствия стран ВП законодательству ЕС и их готовности к дифференцированной секторальной интеграции, содействовать развитию коммерческих и государственных электронных услуг.

Кроме того, рекомендуется обеспечить участие стран-партнеров в борьбе с изменением климата, в том числе путем участия в Европейском зеленом соглашении.

В ЕП считают возможным принять всеобъемлющий план развития инфраструктуры, включающий пересечение границы, и поддержать реализацию приоритетных проектов, определенных в ориентировочной программе TEN-T, и другие инвестиционные планы по улучшению транспортной, энергетической и цифровой связи между странами ЕС и Восточного партнерства.

ЕП также выступает за обеспечение финансовой поддержки инфраструктурных и инвестиционных проектов стран Восточного партнерства в рамках бюджета ЕС;

В третьем разделе "Развитие человеческого потенциала" ЕП рекомендует обеспечить поддержку повышения мобильности рабочей силы между странами ЕС и ВП, а также между странами ВП. Кроме того, в ЕП считают необходимым со стороны ЕС поддержать разработку региональных планов действий по борьбе с безработицей и преодолению социальных и региональных нарушений, инвестировать в молодежь, поощрять предпринимательство и создавать новые программы и стимулы для возвращения молодых специалистов на рынки труда стран ВП.

В ЕП выступают за поощрение стран-партнеров к проведению комплексной реформы трудовой политики в целях улучшения условий труда и прав работников, поддержку реформы образования в странах ВП, укрепление академического и образовательного сотрудничества между ЕС и ВП. В этой связи в ЕП рекомендуют запустить региональную программу поддержки академических и научных центров мастерства в регионе, создать в Украине Университета Восточного партнерства, создать партнерские программы ВП в специализированных университетах и электронную образовательную платформу для онлайновых курсов, изучать европейские ценности и верховенство права. В ЕП отмечают также за надлежащее управление и ликвидацию коррупции в странах ВП.

Кроме того, рекомендуется начать пилотный проект, направленный на создание Центра открытых научных и инновационных проектов Восточного партнерства, предоставить возможность для осуществления помощи и программ ЕС на местном уровне, включая отдаленные районы стран ВП, включая сельские районы, настаивать на недискриминации в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, их защите от дискриминации, злоупотреблений, ненависти и физического насилия.

В четвертом разделе «Безопасность, стабильность, территориальная целостность и урегулирование конфликтов» в ЕП высказываются за активизацию сотрудничества между ЕС и странами ВП в области безопасности и обороны, уделяя особое внимание мирному урегулированию региональных конфликтов, и предотвращению и решению новых задач, таких, как гибридные угрозы, кибератаки, включая кибер-вмешательство, дезинформацию и пропагандистские кампании, вмешательство третьих сторон в политические, электоральные и другие демократические процессы.

В ЕП считают необходимым со стороны ЕС подтвердить приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости стран ВП в пределах их международно признанных границ, решительно осудить продолжающиеся нарушения основных принципов и норм международного права в регионе ВП, включая дестабилизацию, вторжение, оккупацию и аннексию Российской Федерацией некоторых территорий в ряде стран ВП и отказ выполнять решения международных трибуналов и судов. Кроме того, ЕС должен продолжать призывать к «немедленному выводу иностранных войск со всех оккупированных территорий и прекращению боевых действий».

В ЕП также считают, что ЕС, включая высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, играть более активную роль в мирном урегулировании продолжающихся конфликтов и в предотвращении любых будущих конфликтов в странах ВП.

Кроме того, ЕС должен принять во внимание призывы украинского правительства к размещению международных миротворческих сил на украинско-российской границе, сохранить свободу судоходства и решительно выступить против блокады Азовского моря и "ползучей" аннексии Черного моря Российской Федерацией. ЕС рекомендуется признать, что кибербезопасность является одной из областей, в которых страны ЕС и страны-партнеры могут более эффективно сотрудничать, а ЕС может получить опыт от стран-партнеров в борьбе с гибридными и кибер-угрозами.

ЕП также выступает за укрепление сотрудничества в области противодействия дезинформации, пропаганде, противодействию манипуляциям и враждебным влияниям, осуществляемым внешними силами в целях дестабилизации стран ВП, а также подрыва целостности ЕС.

В пятом разделе «Местные и региональные органы власти и гражданское общество» Европарламент высказался за то, чтобы признать вклад гражданского общества в регионе ВП в процессы демократизации и осуществления реформ в их странах, продолжать вести широкий диалог с представителями гражданского общества ВП и укреплять поддержку ЕС демократически ориентированных организаций, содействовать сотрудничеству между гражданскими обществами в странах-партнерах путем создания регионального центра повышения компетентности и обмена передовым опытом, в том числе в рамках нового проекта Университета Восточного партнерства в Украине.

В шестом разделе «Лучшие медиа, коммуникации и управление политикой» ЕП призывает противодействовать дезинформации, направленной против ЕС и пропаганде путем повышения информационной устойчивости и осведомленности граждан стран ЕС и ВП, более эффективно использовать существующие структуры ЕС, включая рабочую группу Внешней дипломатической службы ЕС East StratCom, для выявления и реагирования на кампании дезинформации и пропаганды, подрывающие отношения между ЕС и ВП, усилить представительство ЕС в странах-партнерах и дать им возможность помочь этим странам в проведении реформ, усилить поддержку странам-партнерам в борьбе с фейковыми новостями и гибридными кампаниями.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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