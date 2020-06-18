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Посольства США, Канады и Германии призвали не преследовать политических оппонентов
13:55 18.06.2020 |
Посольства США, Канады и Германии просят власть не использовать правосудие для политического преследования оппонентов. В частности, сегодня, 18 июня, Печерский районный суд Киева должен избрать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Соответствующие заявления были опубликованы посольствами в Twitter.
Так, посольство США в Украине заявило, что все граждане заслуживают равного отношения к себе в соответствии с законом.
"В условиях демократии все граждане заслуживают равное и справедливое отношение к себе в соответствии с законом. Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов", - говорится в обращении.
В свою очередь, в посольстве Канады добавляют, что Украина прошла трудный путь и призвали власть в Украине и в дальнейшем придерживаться демократических принципов.
"С 2014 Украина прошла трудный, но необходимый путь демократических преобразований. Настойчивое требование общества соблюдения порядка и закона четко было высказывание во время Революции Достоинства. Сегодня эти принципы остаются основополагающими и украинцы ожидают, что правительство их соблюдать", - отметили в посольстве Канады.
В то же время, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразила надежду, что не придется наблюдать за ситуацией, схожей с преследованием Юлии Тимошенко в свое время.
"Я тогда наблюдала за всеми судебными заседаниями по делу Юлии Тимошенко. Я очень надеюсь, что мне не придется снова столкнуться с подобным опытом", - цитируют в посольстве Фельдгузен.
Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки.
В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.
По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.
Также было обнародовано специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.
Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое была подготовлена следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".
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