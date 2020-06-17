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США передают Украине оборудование на более $60млн, включая боеприпасы и ракеты Javelin
Управление оборонного сотрудничества посольства США в Украине получило оборудование на более $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin, сообщило посольство США в Украине.
"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID-19 продолжаются! Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 млн долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", - сообщило посольство в среду в своем аккаунте в Твиттер.
Американские дипломаты также опубликовали фотографии с аэродрома, где происходила разгрузка указанного оборудования и боеприпасов, а также предположительно более ста ракет Javelin.
В посольстве подчеркнули, что США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.
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