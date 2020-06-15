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Взятка для Холодницкого и Сытника: по делу о подкупе задержали трех человек
07:59 15.06.2020 |
В деле о подкупе руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие дела против бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, бизнесмена Николая Злочевского задержаны три человека.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил директор НАБУ Артем Сытник.
По его словам, ранее дело против Злочевского расследовалось в Генеральной прокуратуре, а затем было передано в НАБУ, и экс-министру было объявлено о подозрении.
"Сам эпизод, по которому предлагалась неправомерная выгода, касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на подконтрольный (бизнесмену Сергею) Курченко банк, и в легализации этих средств. Это тот эпизод, по которому было объявлено подозрение ряду лиц, в том числе и господину Злочевскому", - пояснил он.
"Такая спешка у лиц, которые предлагали неправомерную выгоду, была из-за того, что завтра у господина Злочевского день рождения и был план ... закрыть уголовное производство и обеспечить возвращение Злочевского на территорию Украины", - отметил Сытник.
По его словам, за помощью в закрытии дела эти лица обратились к внештатному агенту НАБУ Евгению Шевченко.
Сытник уточнил, что задержаны три человека, среди которых первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко.
Второе задержанное лицо, по предварительным данным, имело отношение к компании Burisma и является доверенным лицом Злочевского, третье лицо - бывший работник ГФС, который также является доверенным лицом Злочевского.
Как сообщал УНИАН, 12 июня в САП сообщили, что детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным лицом предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника управления ГФС в г. Киеве и других лиц 6 млн долларов взятки руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела против него.
Справка УНИАН. Дело касается расследование в отношении бизнесмена Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и осуществлении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.
Фигурантами "дела Курченко", которым ГПУ объявила о подозрении, являются экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Злочевский, действующий на тот момент заместитель главы АПУ Филатов и другие топ-чиновники.
Всего в ходе расследования преступлений сообщено о подозрениях 98 лицам, в том числе чиновникам, из них 12 - чиновники центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка Украины, 6 - руководители областных государственных администраций, 14 человек - из руководящего состава государственных предприятий.
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