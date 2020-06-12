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Украина обязуется сохранить автономию САП и независимость НАБУ с предоставлением ему оборудования для «прослушки» – меморандум с МВФ
08:20 12.06.2020 |
Украина в меморандуме Международному валютного фонду по новой программе stand by задекларировала сохранение автономии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и поддержание независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) путем сохранения ограниченных оснований для увольнения его руководителя.
"Мы обеспечим автономию САП. В связи с этим мы рассмотрим правовую базу для совершенствования процедур отбора должностных лиц, укрепления ее способности регулировать организационную деятельность, аналогичную региональным прокуратурам, и оценим ее эффективность посредством внешней проверки авторитетных и уважаемых экспертов", – говорится в документе.
Согласно ему, в части работы НАБУ Украина обязуется "поддерживать институциональную и оперативную независимость бюро, в том числе путем отстаивания процедур назначения его руководителя и сохранения ограниченных и серьезных оснований для увольнения его руководителя".
"Мы будем усиливать полномочия НАБУ (…) по использованию широкого спектра методов расследования, включая тайные операции, перехват сообщений, доступ к компьютерным системам", - отмечается в документе.
В меморандуме подчеркивается, что Украина обязуется к концу июля 2020 года предоставить "адекватные ресурсы и оборудование, чтобы НАБУ могло эффективно и независимо осуществлять перехват сообщений со стационарных телефонов к концу сентября 2020 года".
Также в тексте меморандума значится, что будет обеспечено проведение внешнего аудита НАБУ в соответствии с требованиями законодательства.
Что касается Высшего антикоррупционного суда, то, согласно документу, Украина обязуется обеспечить деятельность суда средствами в необходимом размере, в том числе для поддержания конкурентоспособной зарплаты судей ВАКС.
Как сообщалось, в конце минувшего года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит обеспечить НАБУ и Государственному бюро расследований (ГБР) автономное право на прослушку. Верховная Рада приняла этот закон 4 октября. Документ вносит изменения в ст.263 Уголовного процессуального кодекса (УПК), согласно которым НАБУ и ГБР будут уполномочены снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей, что фактически является правом на прослушку. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обвинила САП в неэффективности работы прокуроров САП. В антикоррупционной прокуратуре отреагировали на это заявление несогласием и попросили не вмешиваться в работу антикоррупционных органов.
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