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У команды Зеленского на переговорах в Минске иллюзий нет - Волкер
11:35 11.06.2020 |
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда делают правильно, демонстрируя свою готовность вести переговоры с Россией в различных форматах, будучи гибкими и предлагая новые идеи, считает бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
Как сообщает издание "Голос Америки" со ссылкой на слова Волкера во время пресс-сконфереции, накануне дипломат переговорил с вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, который является первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), и сделал вывод, что украинская сторона не имеет никаких иллюзий относительно возможности проведения выборов на Донбассе без полного контроля над территорией.
Так, Волкер приветствовал решение включить украинских граждан к диалогу в Минске, представляющих Донбасс, поскольку таким образом они лишают Россию аргумента, что народ Донбасса на них не представлен.
Также, по его мнению, США не сыграли достаточно весомую роль в поддержке Украины в переговорах с тех пор, как он покинул пост спецпредставителя.
"И теперь все возлагается на Францию и Германию. И что у меня вызывает печаль, так это то, что Франция и Германия четко не заявляет, что Россия является нарушителем Минских договоренностей, что она является их подписантом, частью договоренности, а не сторонним наблюдателем, что она является участником конфликта и не выполнила взятые на себя обязательства", - сказал он во время конференции, организованной Атлантическим советом с помощью Zoom.
Как сообщалось, Украина 9 июня впервые привлекла к работе группы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы заявленных со стороны украинской делегации представителей временно оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Донецкую область в политической группе ТКГ представляют известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский.
Приглашенными представителями от Луганской области со стороны украинской делегации стали врач Константин Либстер и юрист, руководитель Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан.
Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 10 июня проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации - представители ОРДЛО Украины будут участвовать в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе.
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