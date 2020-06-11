Прокуратура не будет оспаривать закрытие дел против бывших глав НАПК и Госаудитслужбы

Офис генерального прокурора не видит оснований для подачи апелляции на решение Высшего антикоррупционного суда прекратить производство против бывшей главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Натальи Корчак и бывшей главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответ на запрос Радио Свобода.

В прокуратуре сообщили, что с момента передачи дела Корчак в Высший антикоррупционный суд в ноябре 2019 года было назначено девять судебных заседаний. Три из них не состоялись по ходатайству защиты, хотя сама Корчак утверждала, что ни разу не просила переносить заседания.

"Учитывая, что в результате длительного судебного следствия и судебного разбирательства с момента совершения уголовного преступления прошло более трех лет, 26 мая Высшим антикоррупционным судом производство по нему закрыто в связи с истечением сроков давности", - напомнили в Офисе генпрокурора.

В ведомстве также сообщили, что производство по Гавриловой передали в Антикоррупционный суд в сентябре 2019 года. В октябре-марте провели семь заседаний, в течение которых суд исследовал около трети собранных в ходе расследования доказательств.

"16 марта трехлетний срок давности по этому делу истек. Учитывая, что в результате длительного судебного разбирательства с момента совершения уголовного преступления прошло более трех лет, 25 мая Высшим антикоррупционным судом производство по нему закрыто в связи с истечением сроков давности", - напомнили в прокуратуре.