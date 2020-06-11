Послы ЕС согласились продлить «крымские санкции» еще на один год

Послы стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить санкции, введенные ЕС после незаконной аннексии Россией Крыма, еще на один год.

Это следует из записи, которую сделал в среду представитель Украины при ЕС, посол Мыкола Точицкий на своей странице в "Твиттер".

"Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России использовать COVID-19 для отмены санкций, введенных против нее за продолжающуюся агрессию против Украины. "Крымский пакет" будет продлен еще на год. Благодарим наших партнеров за их непоколебимую поддержку", - написал он.

Решение должно быть утверждено Советом ЕС и обнародовано в Официальном журнале, после чего вступит в силу.

