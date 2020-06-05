Партия «Слуга народа» не повторит успех прошлогодних кампаний на местных выборах в октябре 2020 - эксперт





Предвыборная кампания на местах уже стартовала, региональные элиты начали инвестиции в штабы, рекламу, пиар. Местные элиты воспользовались ситуацией с карантином и несогласованностью мероприятий властной вертикали для своего самопиара с прицелом на выборы 25 октября 2020 года, такого мнения придерживается политтехнолог, эксперт Украинского института политики Кирилл Молчанов.

Во втором выпуске программы «Экспертная кухня» на ютуб канале «Клуб экспертов» К.Молчанов дал свою оценку перспективам действующих мэров переизбраться на новые сроки на предстоящих выборах.

По словам эксперта, наибольшие шансы сохранить мэрские кресла имеют Геннадий Кернес в Харькове, Виталий Кличко в Киеве и Геннадий Труханов в Одессе. Наиболее интересные кампании нас ожидают в Днепре и во Львове, где позиции Садового резко просели в последние годы.

Говоря о перспективах партий, эксперт подчеркнул, что в отдельных регионах продолжают доминировать те политические силы, которые пользуются там традиционной популярностью. Основная борьба развернется на юго-востоке Украины между ОПЗЖ и «Слугой народа», в центре между «Слугой народа» и «Батькивщиной», на западе страны будут доминировать так называемые проевропейские силы и националисты.

По мнению Молчанова, правящая партия в целом не сможет повторить успех прошлогодних кампаний, так как популярность этой политической силы продолжает снижаться. В результате чего «слугам» придется формировать коалиции на местах с другими партиями, что может привести к непредвиденным политическим последствиям как в регионах Украины, так и, как следствие, в центральной вертикали власти.

Более подробно об особенностях предвыборной кампании на местных выборах 2020 года вы сможете узнать в ролике на канале «Клуб экспертов».