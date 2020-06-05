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Схемы: В налоговой полгода молчат о фиктивных чеках в киосках “слуги” Холодова
15:54 05.06.2020 |
В налоговой в течение шести месяцев не отвечают на запросы журналистов, была ли проведена проверка табачных киосков в Киеве, связанных с депутатом Слуги народа Андреем Холодовым, на предмет продажи сигарет в них по фиктивным чекам. Об этом сообщают Схемы.
Ранее журналисты Схем провели расследование, в котором обнаружили связь Холодова с компаниями Виктрум и Интертабако. Они обнаружили, что продажа сигарет в их киосках осуществляется без регистратора расчетных операций, а выданные чеки не отображаются на сайте Государственной налоговой службы.
С просьбами проверить эти чеки на "подлинность" Схемы обратились в Государственную фискальную службу (ГФС) и, в частности, в Главное управление ГФС в Киеве 21 ноября 2019 года. Там ответили, что запрашиваемая информация относится к категории с "ограниченным доступом". Также в столичной налоговой сообщили, что в течение двух лет были проверки указанных компаний, но не уточнили, связаны ли они с поддельными чеками, и не сообщили результаты проверок.
В мае Схемы повторно обратились в Государственную налоговую службу с вопросом, подавали ли сотрудники ведомства информацию в правоохранительные органы об уклонении этими компаниями от уплаты налогов. Но там ответы на вопросы не предоставили, только попросили больше времени на их подготовку.
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