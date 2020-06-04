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Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня
15:54 04.06.2020 |
Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Соответствующее решение было принято в четверг, сообщает пресс-служба ГБР.
"Допрос должен состояться в 11:00 00 минут 10 июня 2020 года в помещении Государственного бюро расследований", - указывается в сообщении.
Как сообщается, речь идет о допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.
Как сообщалось, ГБР вызвало Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу.
Между тем, пресс-служба партии "Европейская солидарность" сообщила, что в 11:00 вторника, на время, когда Порошенко был вызван на допрос в ГБР, он открыл выставку картин художников с украинскими корнями из своей семейной коллекции и пригласил на нее сотрудников правоохранительных органов. При этом в пресс-службе отметили, что для правоохранителей "наиболее ценным экспонатом будут документы, которые лежат сразу у входа и где содержатся оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежные поручения на уплату этих работ".
Пресс-служба "Евросолидарности" со ссылкой на сопредседателя фракции "Евросолидарность" Артура Герасимова заявила о том, что сотрудники ГБР "штурмом ворвались в помещение музея Ивана Гончара". Директор музея сообщил, что были сломаны двери учреждения.
В свою очередь в ГБР опровергли сообщение о якобы штурме и сообщили о проведении следственных действий.
29 мая Порошенко был повторно вызван на допрос. Коллекция картин была арестована правоохранителями.
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