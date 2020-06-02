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Пристайко может стать послом Украины в Великобритании
08:53 02.06.2020 |
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко может стать послом Украины в Великобритании.
Эту информацию подтверждают источники "Европейской правды".
По данным одного из собеседников, это решение пока не согласовано с правительством Великобритании - по процедурам, Украина должна получить агреман на эту кандидатуру.
О намерении назначить послом действующего вице-премьера также заявила народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, которую цитирует "Интерфакс-Украина". По ее словам, Вадим Пристайко уйдет из правительства, поскольку на должность вице-премьера европейской и евроатлантической интеграции будет назначена Ольга Стефанишина.
"Я знаю, что Ольгу Стефанишину предлагают на должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции, а Пристайко поедет послом в Лондон", - отметила Ирина Верещук после заседания фракции.
Как сообщалось ранее, информацию о предстоящем назначении Ольги Стефанишиной вице-премьером "Европейской правде" подтвердили два не связанным друг с другом источника.
Сейчас Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Великобритании является Наталья Галибаренко. Она была назначена на эту должность в августе 2015 года.
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