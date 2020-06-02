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Фракция «Слуги народа» поддержала назначение Стефанишиной вицепремьером
08:50 02.06.2020 |
Фракция "Слуги народа" поддержала назначение Ольги Стефанишиной вицепремьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.
Также она подтвердила информацию о том, что Вадим Пристайко должен быть назначен послом Украины в Великобритании.
"Нам сообщили, что Вадим Пристайко будет командирован для работы послом Украины в Великобритании. Это, с одной стороны, потеря для Кабмина, но мы вынуждены на это пойти, учитывая трансформации, которые проходят в Евросоюзе. Украине в Британии нужен мощный посол, который сможет наладить эффективную коммуникацию с правительством для обеспечения поддержки нашей страны в проведении реформ и защите суверенитета.
А вакансию вице-премьера по евроинтеграции займет Ольга Стефанишина - не наша коллега из "Голоса", а бывшая директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Ольга сегодня была у нас на фракции, чувствуется, что она не просто разбирается в вопросе, а хорошо знает, что нужно делать на этой должности", - отметила Евгения Кравчук.
Ольга Стефанишина является юристом-международником и специалистом по европейскому праву. С 2017 до сентября 2019 года руководила Правительственным офисом по координации европейской и евроатлантической интеграции. После этого работала в юридическом бизнесе.
Вадим Пристайко является карьерным дипломатом, до назначения в правительство работал послом в Канаде, возглавлял миссию при НАТО, был заместителем и первым заместителем министра иностранных дел.
Как ранее сообщала "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники, отставка Пристайко, а также возможное назначение Стефанишиной уже согласованы с руководством страны.
По словам источников "Европейской правды", ранее рассматривалась возможность того, что эта ротация состоится в конце лета. Впоследствии было принято решение провести ее как можно скорее, чтобы активизировать работу правительства в сфере европейской и евроатлантической интеграции.
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