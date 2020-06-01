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В МИД раскрыли детали визита Кулебы и Ермака в Берлин
13:34 01.06.2020 |
Об этом сообщает "Европейская правда".
Как отметили в пресс-службе министерства, в состав украинской делегации, помимо Кулебы, войдут руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и другие чиновники.
В Берлине запланированы встречи с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Германии Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Отмечается, что в ходе визита стороны обсудят ряд важных аспектов двустороннего сотрудничества, политику безопасности и гуманитарную ситуацию на востоке Украины, выполнение договоренностей декабрьского саммита в нормандском формате на уровне глав государств и правительств, инициативы по деоккупации Крыма, а также пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID-19.
По результатам переговоров министров иностранных дел Украины и Германии запланирована совместная пресс-конференция.
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