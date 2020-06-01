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Посла Ирана в Украине вызвали в МИД из-за «шантажа черными ящиками»
Министерство иностранных дел Украины вызвало для беседы посла Исламской республики Манучехра Моради из-за новых попыток Ирана нанести ущерб расследованию катастрофы авиалайнера PS-752, сбитого иранской ракетой вблизи аэропорта Тегерана.
Об этом рассказал "Европейской правде" дипломатический источник.
Украинские дипломаты утверждают, что Иран прилагает усилия для создания проблем между государствами, граждане которых стали жертвами этой ракетной атаки. Одним из инструментов таких действия этого в МИД считают заявления Тегерана об отказе в предоставлении "черных ящиков" авиалайнера.
"Сейчас мы консолидируем усилия по давлению на Иран с другими пострадавшими государствами. Иран это не нравится, он пытается внести раскол между нами и партнерами, в частности шантажируя передачей ящиков'", - пояснил собеседник, добавив, что Иран должен обеспечить надлежащую расшифровки ящиков безусловно и безотлагательно. Как известно, за почти 5 месяцев с дня аварии подробная расшифровка записей бортовых самописцев до сих пор не проведена.
В МИД отметили, что несмотря на противоречивые заявления из Ирана, "не пойдут на сепаратные переговоры" и будут делать все для сохранения коалиции государств, которые стремятся честного расследования катастрофы.
И хотя посла Ирана вызвали в МИД еще до новых сообщений иранских СМИ об отказе Тегерана отдавать ящики, они также будут предметом обсуждения.
"В МИД приглашен посол Ирана, с которым планируется непростой разговор. Не исключено, что эта утечка информации - вероятно неподтвержденной, как это уже бывало в случае с Ираном - связан именно с вызовом посла Ирана в МИД ", - пояснил собеседник" Европейской правды".
Ранее министр обороны Ирана заявлял, что черный ящик лайнера МАУ серьезно поврежден.
Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета.
На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.
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