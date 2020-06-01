Финансовые новости
- |
- 01.06.20
- |
- 11:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Иран решил не отдавать Украине «черные ящики» сбитого самолета МАУ – СМИ
Иранские власти решили не отправлять на Украину бортовые самописцы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", который ошибочно сбили в январе.
Об этом сообщает иранское агентство с госфинансированием ISNA, передает "Европейская правда".
"Иранские власти в ответ на задержку украинской стороны с ответом на предложение Ирана по черным ящикам украинского самолета, а также уточнение дальнейших шагов действий в этой ситуации, приняли решение отправить черный ящик самолета в другую страну", - говорится в сообщении.
По данным агентства, вероятно ящики отправят во Францию.
Стоит отметить, что по информации ЕП данные о "задержке ответа Украины" не соответствуют действительности.
Ранее министр транспорта Канады Марк хорошо рассказал, что иранские власти не выполнили обещание о передаче бортовых самописцев Украине. По его словам, Иран объясняет задержку с пандемией COVID-19.
Он подчеркнул, что Канада прилагает усилия, чтобы "черные ящики" были наконец должным образом расшифрованы.
Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета.
На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.
Иран продолжает удерживать бортовые самописцы самолета и Украина ведет переговоры, чтобы их получить.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Поработать на «Газпром». Как Тимошенко с Медведчуком возвращают Украину на газовую иглу
|Зеленский – Орбан: договоренности на минном поле
|Последняя валютная неделя мая завершилась на позитивной для гривны ноте
|Позиционная война повесток. Почему ГБР боится перейти в наступление на Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Война на Донбассе. Оккупанты возвращаются в районы разведения войск
|Поработать на «Газпром». Как Тимошенко с Медведчуком возвращают Украину на газовую иглу
|Зеленский – Орбан: договоренности на минном поле
|Посла Ирана в Украине вызвали в МИД из-за «шантажа черными ящиками»
|Иран решил не отдавать Украине «черные ящики» сбитого самолета МАУ – СМИ
|Позиционная война повесток. Почему ГБР боится перейти в наступление на Порошенко
Это интересно
|Задержанному в Нью-Йорке украинцу грозит 20 лет тюрьмы за отмывание $94 млн через биткоин
|Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
|HP представила VR-гарнитуру Reverb G2: 2К-дисплей на каждый глаз
|Aston Martin снова начал выпускать самый известный автомобиль Джеймса Бонда
|Китай первым в мире разрешил полеты тяжелых пассажирских дронов
|Австралия будет внедрять технологию производства водорода и графита из сточных вод
|Составлен рейтинг современных маслкаров