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Дом, земля и миллионы гривень: Шмыгаль подал декларацию
19:10 29.05.2020 |
Также премьер-министр Шмыгаль с супругой хранят наличными 235 тысяч долларов.
Об этом свидетельствуют данные декларации Шмыгаля в Едином реестре.
Согласно поданной декларации, премьер-министр владеет домом, земельными участками и почти 3,4 миллиона гривень доходов.
Отмечается, что Шмыгаль в 2019 году заработал 2 233 640 гривень в ВП "Бурштынская ТЭС ПАО ДТЭК" Западэнерго. Кроме того, 925 464 гривни он получил по совместительству в "ДТЭК Востокэнерго" и 229 958 гривень в Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Согласно декларации у него есть 155 тысяч долларов. Также он является собственником земельного участка в селе Хоросница Львовской области, площадь которого составляет 2200 квадратных метров, а также гараж - 15,9 квадратного метра.
Кроме того, у жены премьер-министра Екатерины Шмыгаль есть 80 тысяч долларов, а также дом во Львовской области площадью 215,9 квадратного метра и земельный участок в 151 квадратный метр.
Также в городе Каменка-Бугская и селе Хоросница Львовской области она владеет нежилым помещением в 417,2 квадратного метра и земельным участком площадью 2200 квадратных метров.
Вместе с тем у Екатерины есть автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска.
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